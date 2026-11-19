A boil water advisory has been issued for more than 200,000 Americans after a ‘power blip’ crippled a major water system.
Spartanburg Water announced service distribution problems for its South Carolina customers on Wednesday, warning them to expect widespread service interruptions until further notice.
Officials said a ‘power blip,’ a brief, momentary interruption in electricity, sent a surge through Spartanburg Water’s main distribution line and its backup line, causing substantial damage.
https://www.dailymail.com/sciencetech/article-16303889/power-blip-spartanburg-south-carolina-water.html