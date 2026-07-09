UPDATE: American military assets under attack!
إيران بالعربية عاجل Iran is Arab 🇮🇷@bint_abiha_2
الاسطول الخامس في في الكويت و البحرين تم امحاؤه بالكامل من قبل ايران.. t.me/kwnn_yemen0 انتهت الهدنة وبدأت الحرب لتذهب امريكا و تهدد من جديد! هذه المرة لامساومة فأصبحت العين بالعيون الله أكبر دعواتكم @moo0sai @kwnn_yemen
11:54 PM · Jul 8, 2026 · 15.1K Views
17 Replies · 101 Reposts · 233 Likes
أخبار إيران 🇮🇷 IRANNEWS@AAlsadq85680
وكالة "مهر" الإيرانية: انفجارات عنيفة جداً تهز مقر الأسطول الخامس التابع للجيش الأميركي في البحرين 🔥🔥
1:31 AM · Jul 9, 2026 · 5.13K Views
9 Replies · 31 Reposts · 103 Likes
Waiting for them to sink a carrier......
Did Trump move US troops to Israel? If so are they, or will they be. a target?