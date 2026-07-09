Seemorerocks

Discussion about this post

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Frances Lynch
10m

Waiting for them to sink a carrier......

Did Trump move US troops to Israel? If so are they, or will they be. a target?

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