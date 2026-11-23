0xNobler@CryptoNobler
🚨 BREAKING: ABSOLUTE BLOODBATH!! 🇰🇷 OVER ₩265,000,000,000,000.00 HAS BEEN WIPED OUT OF THE KOREAN STOCK MARKET IN JUST 5 MINUTES. KOREA HAS NOW CALLED AN EMERGENCY MEETING AND HALTED ALL SELL ORDERS TO STOP THE COLLAPSE. THE BLACK MONDAY CRASH HAS OFFICIALLY BEGUN…
6:32 AM · Nov 23, 2026 · 79.5K Views
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265 trillion Korean financial economic units
Need your big boy pants on. Full moon on 25th. December 9th is another date to watch. AI stocks in particular.