Seemorerocks
Subscribe
Sign in
Reality Check Radio: NZ could run out of fuel in just days
Robin Westenra
Mar 04, 2026
2
1
1
Share
2
1
1
Share
Discussion about this post
Comments
Restacks
Nathan Surendran
9m
Yup:
https://wiseresponse.substack.com/p/nz-fuel-supply-directly-threatened
Reply
Share
Top
Latest
Discussions
No posts
Ready for more?
Subscribe
© 2026 Robin Westenra
·
Privacy
∙
Terms
∙
Collection notice
Start your Substack
Get the app
Substack
is the home for great culture
This site requires JavaScript to run correctly. Please
turn on JavaScript
or unblock scripts
Yup: https://wiseresponse.substack.com/p/nz-fuel-supply-directly-threatened