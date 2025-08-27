Share this postSeemorerocks John Helmer: NATO cornered; Russia's Oreshnik gears up to break their strategyCopy linkFacebookEmailNotesMoreJohn Helmer: NATO cornered; Russia's Oreshnik gears up to break their strategyRobin WestenraAug 27, 2025Share this postSeemorerocks John Helmer: NATO cornered; Russia's Oreshnik gears up to break their strategyCopy linkFacebookEmailNotesMoreShareOne of the best commentators in my mind.Share this postSeemorerocks John Helmer: NATO cornered; Russia's Oreshnik gears up to break their strategyCopy linkFacebookEmailNotesMoreShare