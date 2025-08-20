Share this postSeemorerocks It's a crime to stare (18 men arrested in first 24 hours)Copy linkFacebookEmailNotesMoreIt's a crime to stare (18 men arrested in first 24 hours)Life in communist BritainRobin WestenraAug 20, 20255Share this postSeemorerocks It's a crime to stare (18 men arrested in first 24 hours)Copy linkFacebookEmailNotesMore34Share5Share this postSeemorerocks It's a crime to stare (18 men arrested in first 24 hours)Copy linkFacebookEmailNotesMore34Share
Britain is capitalist 😅. Wake the f up