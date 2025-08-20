Seemorerocks

Discussion about this post

User's avatar
Peter's avatar
Peter
13h

Britain is capitalist 😅. Wake the f up

Expand full comment
Reply
Share
2 replies by Robin Westenra and others
2 more comments...

No posts

© 2025 Robin Westenra
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture