Moscow has condemned Trump’s warning to bomb Iran if it refuses a new nuclear deal, calling it an unacceptable “ultimatum.” Iran is now considering a PRE-EMPTIVE STRIKE at Diego Garcia!

Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said U.S. strikes on Iran’s nuclear infrastructure would destabilize the entire region and urged Washington to de-escalate.

Trump’s message was clear: no deal means unprecedented bombing and renewed sanctions.

Tehran rejected talks, prompting Trump to say, “It will be bombing the likes of which they have never seen.”

Senior Iranian military officials are reportedly advocating for a preemptive strike on the US military base at Diego Garcia, citing concerns that it may soon be used as a launchpad for operations against Iran.

Russia and China are allies of Iran; an attack on Iran is an attack on those two countries, prepare for WW3.

IRAN REVEALS PLASMA WEAPONS

Iran today released information about what it claims is its new plasma weapons.

It's not laser based, and it is said that right now, only Iran has perfected this technology.

Could this be a game-changer?

IMMEDIATE EFFECTS OF A WAR WITH IRAN

HOT WAR with Iran could trigger INFLATION APOCALYPSE.

Retaliation by Iran could choke off key oil routes such as the Strait of Hormuz and Bab al-Mandeb in the Red Sea, crippling the world’s oil supply, global energy experts say. This would immediately impact 20 MILLION BARRELS p/DAY of oil and 77 million tons of Qatari LNG passing through the Strait of Hormuz.

Brent crude oil price could initially surge to $110-$115 a barrel. The same would apply to LNG prices, with Europe getting hit the hardest.

Global economy growth could be cut by 2%-3% if the disruption lasts 2-3 months.

A conflict with Iran amid a tariff war that the US is waging as of tomorrow, April 2, could set off an inflation spiral that would impact every American household. Why? The US is highly dependent on imports, importing $4 trillion worth of goods in 2024.

The US manufacturing sector has been shrinking for years hitting 10% of US GDP in 2024 compared with 30% for China.

The Federal Reserve upwardly revised its target for US inflation in 2025 from 2.5% to 2.7%. It also reduced its target for the US growth rate in 2025 from 2.1% to 1.7% blaming the revisions on Trump’s tariffs.

UPDATE 6:15 PM EDT --

The Israel Ministry of Foreign Affairs has issued travel warnings for all Israelis traveling abroad.

In addition, the Israeli Air Force has announced exit restrictions from all air bases in the country, with no personnel allowed to leave. (This is a common practice in most military units before a large operation begins. They do it for OpSec, so no troops pillow-talk before the attack begins.)

This morning, the Chief of US Central Command met with Israeli military leaders at the Kyria the underground fortress in Jerusalem, used to control all Israeli military operations.

Russian Foreign Ministry this evening: “We warn against any strikes on Iran’s nuclear infrastructure. Bombing these facilities will have consequences for the entire region.”

The Islamic Republic of Iran has issued Notice(s) to Air Men (NOTAM) closing vast swaths of its national air space in anticipation of being attacked by the United States and Israel.

Below are the NOTAM's issued by Tehran.

Presently working on coverting all these coordinates to maps, which is not simple - or easy - (for me)

Just like in the build-up to the Iraq war the propaganda and fake news is building up

British media

Ray McGovern & John Helmer: Iran warns the US, Russia foresees catastrophe—tensions explode!

"America Is In DEEP DANGER Under Trump!" - Richard Wolff's Dire Warning

Will Iran & the Houthis be Trump's Political Catastrophe? w/Danny & Gary

Patrick Henningsen Breaks Down An Iranian Strategy To Skewer Trump & Israel

Scott Ritter vs Mohammad Marandi On Iran's SECRET Nuclear Plans

TruNews

PRESIDENT TRUMP UNDER ISRAELI PRESSURE TO BOMB IRAN AFTER MAY DEADLINE

Israeli officials say the U.S. is preparing for a military strike on Iran’s nuclear sites by summer if Tehran refuses to dismantle its program and readmit inspectors. Seven B-2 bombers are now at Diego Garcia, capable of deploying bunker-buster bombs. Gulf states, including Saudi Arabia, are refusing to allow U.S. forces to use their airspace for any attack. France warned that conflict is “almost inevitable” if diplomacy fails. Meanwhile, Iran’s military has discussed preemptive strikes on U.S. bases, and Israel is escalating operations in Gaza, where UN reports accuse Israeli forces of executing paramedics.

Rick Wiles, Doc Burkhart. Airdate 4/2/25