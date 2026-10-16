Seemorerocks

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Scott munson
Oct 16

HUGE 7.0 EARTHQUAKE HITS RUSSIAN FAR EAST

https://seemorerocks.substack.com/p/huge-70-earthquake-hits-russian-far

1:00 or live horizontal Substack video legit embedded YouTube video one minute and 21 seconds

ROBIN WESTENRA 2026.10.16 Fri

https://substack.com/@

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